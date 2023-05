Masters 1000 Madrid 2023, Alcaraz si regala la finale nel giorno del suo 20esimo compleanno

Manca solo un ultimo step a Carlos Alcaraz per la difesa del titolo conquistato dodici mesi fa sul rosso del Masters 1000 di Madrid. Il classe ’03 iberico è di nuovo in finale, dopo aver sconfitto con il punteggio di 6-4 6-3 in 1h e 41′ di gioco un buon Borna Coric. Ma la prestazione del croato non è stata sufficiente per rendere equilibrata una partita in cui la prima testa di serie del tabellone è parso sempre in controllo sin dalle prime fasi dell’incontro. Festeggia nel migliore dei modi il suo ventesimo compleanno Carlitos, a cui è stata poi portata in campo una torta nel post-partita. Ora per il bis a Madrid attende il vincitore della sfida tra Karatsev e Struff, in campo questa sera.

LA PARTITA – Un match ben più lottato di quanto non dica il punteggio, come dimostra il tempo impiegato da Alcaraz per chiudere nonostante il 6-4 6-3 finale. Tanti games lottati, soprattutto nella fase iniziale del match. Il primo set si decide con un unico break, arrivato nel quinto gioco e poi tenuto fino alla fine dal tennista di casa. Nel secondo Coric cede la battuta sull’1-1, ma reagisce immediatamente e si riporta in parità sul 2-2. Solo una fiammata, perché Alcaraz rimette le cose in chiaro con altri due break rispettivamento nel quinto e nono game per il 6-3.