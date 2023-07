Calciomercato, stampa olandese: Reijnders sempre più vicino al Milan

Reijnders è sempre più vicino a diventare un giocatore del Milan. Secondo quanto riportano i media olandesi, l’ultima offerta del club rossonero, 19 milioni di euro più 5 di bonus, avrebbe convinto l’Az a cedere il giocatore che andrebbe a rimpolpare un centrocampo orfano di Tonali e Bennacer, out fino a gennaio. Nei prossimi giorni il calciatore dovrebbe sbarcare a Milano per sostenere le visite mediche di rito e mettere tutto nero su bianco. L’obiettivo del Milan è quello di mettere Reijnders subito a disposizione in modo da farlo integrare nel gruppo e fargli svolgere i test fisici il prima possibile.