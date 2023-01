Udinese-Verona, programma e telecronisti Dazn e Sky Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn e Sky di Udinese-Verona, match valido per la ventesima giornata di Serie A 2022/2023. Alla Dacia Arena i friulani ospitano gli scaligeri in una partita decisiva sia per la corsa al settimo posto che per la lotta salvezza più infuocata che mai. Chi riuscirà ad avere la meglio nel monday night? Appuntamento fissato alle ore 20.45 di lunedì 30 gennaio.

Udinese-Verona sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Alessandro Iori e Dario Marcolin e su Sky Sport Calcio con la telecronaca di Dario Massara e Lorenzo Minotti.