Diffidati Udinese-Lazio, i biancocelesti a rischio squalifica in vista della Cremonese

Archiviato il pareggio casalingo conquistato all’ultimo secondo con il Lecce, la Lazio, è pronta a tornare in campo per cercare il successo contro l’Udinese nel match della Dacia Arena valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Questa volta l’imperativo per gli uomini di Maurizio Sarri è vincere, altrimenti la qualificazione in Champions League rischierebbe davvero di sfumare. In vista del prossimo turno contro la Cremonese i biancocelesti dovranno stare attenti ai cartellini gialli: nella lista dei diffidati, infatti, figurano Matteo Cancellieri, Luis Alberto e Sergej Milinkovic Savic che, in caso di ammonizione, salterebbero la gara con i grigiorossi.