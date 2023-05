Udinese-Lazio, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Udinese-Lazio, match valido per la trentaseiesima giornata di Serie A 2022/2023. Appuntamento alle ore 20.45 di domenica 21 maggio alla Dacia Arena per questo scontro che mette di fronte i bianconeri e i biancocelesti. Nessun obiettivo in particolare per i friulani, mentre i biancocelesti cercano ancora la qualificazione alla prossima Champions. Chi avrà la meglio?

Udinese-Lazio sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Ricky Buscaglia e Alessandro Budel.