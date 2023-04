Diffidati Spezia-Monza: i biancorossi a rischio squalifica in vista della Roma

Il Monza fa visita allo Spezia in occasione della trentaduesima giornata. Fischio d’inizio alle 20:45 di venerdì 28 aprile nella cornice del Picco. Palladino sogna l’ottavo posto (“Sarebbe come una Champions”) e cerc il primo possibile i punti per la salvezza aritmetica (“come uno Scudetto”). E può anche permettersi il lusso di non considerare il rischio diffidati in vista della Roma. L’unico giocatore a rischio squalifica in casa Monza infatti è un ex di turno, Josè Machin. Nessuna rotazione forzata quindi per Palladino. Holm e Amin i due diffidati per lo Spezia, che nel prossimo turno sfida l’Atalanta.

Diffidati Spezia: Holm, Amian

Diffidati Monza: Machin