Diffidati Sampdoria-Napoli, azzurri a rischio squalifica in vista della Juventus

Ci sono diffidati tra le fila del Napoli prima della sfida contro la Sampdoria e in vista del successivo e delicatissimo impegno contro la Juventus? Per fortuna di Luciano Spalletti, la risposta a questa domanda è no: nessun giocatore partenopeo è indisponibile e nessuno è in diffida, dunque se non ci saranno espulsioni o infortuni, ma solo cartellini gialli a Marassi, tutta la rosa sarà convocabile contro i bianconeri.