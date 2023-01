Scontri sull’A1, Gualtieri e Manfredi: “Roma e Napoli sono città amiche, no alla violenza”

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in seguito agli scontri tra gli ultras giallorossi ed azzurri, hanno voluto lanciare un chiaro messaggio congiunto sui rispettivi profili Twitter: “Gli scontri in autostrada tra tifosi del Napoli e della Roma sono inaccettabili. Ci auguriamo che le forze dell’ordine identifichino e puniscano come meritano i responsabili. Questi non sono veri sportivi! Roma e Napoli sono città amiche che dicono No ad una violenza senza senso”.