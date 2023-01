Sampdoria-Napoli, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Sampdoria-Napoli, match valido per la diciassettesima giornata di Serie A 2022/2023. Si parte alle ore 18 di domenica 8 gennaio e la capolista vuole subito rialzare la testa dopo aver perso per la prima volta in questo campionato pochi giorni fa. Occhio però ai padroni di casa a caccia di punti salvezza. Chi vincerà a Marassi? Lo scopriremo assieme.

Sampdoria-Napoli sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Riccardo Mancini e Simone Tiribocchi.