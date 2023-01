Diffidati Roma-Bologna, i giallorossi a rischio squalifica in vista del Milan

La Roma, dopo la lunga pausa dovuta allo svolgimento dei Mondiali di Qatar 2022, è pronto a tornare in campo per affrontare il Bologna nel match valevole per la sedicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Per i giallorossi si preannunciano settimane molto impegnative poiché ricche di impegni e di partite molto complicate. A partire da quella di domenica sera contro il Milan al Giuseppe Meazza, primo big-match del nuovo anno. L’obiettivo dei ragazzi di Josè Mourinho è quello di vincere contro gli emiliani per poi concentrarsi al massimo sui rossoneri, ma bisognerà fare attenzione anche ai cartellini gialli. Nella lista dei diffidati dei giallorossi ci sono due giocatori a rischio squalifica: Bryan Cristante e Gianluca Mancini.