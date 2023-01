Serie A 2022/2023: calendario, programma, orari e tv sedicesima giornata

Il calendario, il programma, gli orari, la copertura tv e streaming della sedicesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Il campionato italiano torna dopo la sosta per il Mondiale e offre subito tante sfide interessanti. Spicca ovviamente il big match tra Inter e Napoli, con la capolista chiamata ad una prova importante. Trasferte insidiose per Milan e Juventus, mentre la Roma ospita il Bologna. Turno interessante anche in chiave salvezza, con le ultime tre alla disperata ricerca di punti. Di seguito il programma completo.

CALENDARIO, PROGRAMMA E COPERTURA TV

Mercoledì 4 gennaio | Ore 12:30, Salernitana-Milan | Sky, Dazn, Now Tv, Sky Go.

Mercoledì 4 gennaio | Ore 12:30, Sassuolo-Sampdoria | Dazn, TimVision Box, Sky Q.

Mercoledì 4 gennaio | Ore 14:30, Spezia-Atalanta | Dazn, TimVision Box, Sky Q.

Mercoledì 4 gennaio | Ore 14:30, Torino-Verona | Dazn, TimVision Box, Sky Q.

Mercoledì 4 gennaio | Ore 16:30, Roma-Bologna | Dazn, TimVision Box, Sky Q.

Mercoledì 4 gennaio | Ore 16:30, Lecce-Lazio | Sky, Dazn, Now Tv, Sky Go.

Mercoledì 4 gennaio | Ore 18:30, Fiorentina-Monza | Sky, Dazn, Now Tv, Sky Go.

Mercoledì 4 gennaio | Ore 18:30, Cremonese-Juventus | Dazn, TimVision Box, Sky Q.

Mercoledì 4 gennaio | Ore 20:45, Inter-Napoli | Dazn, TimVision Box, Sky Q.

Mercoledì 4 gennaio | Ore 20:45, Udinese-Empoli| Dazn, TimVision Box, Sky Q.