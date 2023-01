Diffidati Lecce-Lazio: biancocelesti a rischio squalifica in vista dell’Empoli

I diffidati di Lecce-Lazio, ecco chi sono i biancocelesti a rischio squalifica in vista della successiva sfida contro l’Empoli. La squadra di Maurizio Sarri è pronta a tornare in campo dopo la sosta invernale per affrontare la formazione di Baroni. Appuntamento alle ore 16.30. Ma chi sono i biancocelesti diffidati? Sono due i giocatori a rischio squalifica, e si tratta di Lazzari e Marusic.