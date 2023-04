Diffidati Napoli-Verona: i partenopei a rischio squalifica in vista della Juventus

Il Napoli sfida il Verona in un match incastonato tra il doppio confronto col Milan in Champions e la prossima partita di campionato contro la Juventus. C’è voglia di conquistare il prima possibile i punti validi per lo Scudetto e l’Hellas è il primo ostacolo. Il rischio è che la testa sia già rivolta alla Champions e anche ai bianconeri. Sono due i diffidati in vista della gara contro i bianconeri: Kim (squalificato in Champions) e Osimhen (convocato, ma verso la panchina). Contro l’Hellas è invece squalificato Ndombele. Due anche i diffidati in casa Verona (che nel prossimo turno sfiderà il Bologna): Faraoni ed Henry (infortunato).

