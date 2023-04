Sport in tv sabato 15 aprile: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma dello sport in tv per la giornata di oggi, sabato 15 aprile 2023. Si entra nel vivo di un weekend tutto da vivere e all’insegna dello sport. Spazio ovviamente al calcio con la Serie A, che vede in campo Milan, Napoli e Inter, ma anche la Premier League e gli altri top campionati europei. Protagonista anche il tennis con le semifinali di Montecarlo, che si tinge d’azzurro, il rugby con il Sei Nazioni femminile, il basket con l’NBA e la Serie A1, la MotoGP con le qualifiche ad Austin e il nuoto con gli Assoluti di Riccione. Ecco il programma e il palinsesto sportivo in tv di sabato 15 aprile.