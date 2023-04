Napoli-Verona oggi in TV: canale, orario e diretta streaming Serie A 2022/2023

Oggi, sabato 15 aprile alle ore 18:00, proseguirà la 30esima giornata della Serie A 2022/2023. Allo Stadio Diego Armando Maradona, andrà in scena la sfida tra la capolista Napoli e il pericolante Verona, gara importantissima soprattutto per gli scaligeri. Da un lato abbiamo il Napoli che, con 9 partite ancora da giocare, ha bisogno di sole 4 vittorie per assicurarsi aritmeticamente il terzo scudetto della sua storia (ammesso che la Lazio, seconda, vinca tutte le restanti gare), mentre i gialloblù, nonostante la vittoria ottenuta nell’ultima giornata contro il Sassuolo, hanno assoluto bisogno di punti per uscire dalla zona retrocessione. Sono 4 i punti che separano il Verona dallo Spezia: i liguri hanno già giocato e perso, dunque anche tornare da Napoli con un punto in tasca potrebbe dire molto per i veneti in chiave salvezza. La partita sarà trasmessa in streaming su Dazn.