Pagelle Torino-Salernitana 0-0: voti e tabellino Serie A 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni di Torino-Salernitana, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Allo stadio Olimpico Grande Torino primo tempo soporifero con i ragazzi di Filippo Inzaghi tutti arroccati dentro la propria metà campo e con il Torino che non riesce a sfondare e creare occasioni. Nella ripresa la Salernitana prova ad uscire dal guscio anche grazie ai cambi, ma i padroni di casa collezionano corner senza riuscire a trovare la porta. E forse la palla gol più importante ce l’ha Dia, ma il suo destro viene parato da Milinkovic-Savic. Nel finale, grazie all’ennesimo corner conquistato, il Torino spreca il gol che avrebbe voluto dire tre punti. E invece scialbo 0-0 e un punto per parte che fa più felice sicuramente la Salernitana.

LE PAGELLE E I VOTI

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic 6; Tameze 6 (20’st Pellegri 5.5), Sazonov 5 (35’st Lovato sv), Rodriguez 6 (43’pt Masina 6); Bellanova 6.5, Ricci 6 (35’st Ilic sv), Linetty 6, Lazaro 6.5; Vlasic 5.5 (20’st Djidji 6); Sanabria 5, Zapata 5.5. In panchina: Popa, Passador, Vojvoda, Gineitis, Okereke. Allenatore: Juric 6.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa 6; Pierozzi 6.5, Boateng 6.5 (16’st Pellegrino 6), Pasalidis 6 (28’st Sambia 6); Zanoli 6, Maggiore 5.5, Basic 6, Bradaric 6; Candreva 6, Kastanos 5.5 (41’st Vignato sv); Tchaouna 6 (17’st Dia 6). In panchina: Gomis, Costil, Legowski, Weissman, Martegani, Gregorio, Ikwuemesi. Allenatore: Inzaghi 6.

ARBITRO: Chiffi di Padova 6.

NOTE: pomeriggio sereno, campo in buone condizioni.

Ammoniti: Sazonov, Pierozzi, Linetty.

Angoli: 10-1 per il Torino.

Recupero: 4′; 6′.