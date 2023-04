Diffidati Napoli-Milan, azzurri a rischio squalifica in vista del Lecce

I diffidati di Napoli-Milan, gli azzurri a rischio squalifica in vista del Lecce. Sono ben tre i calciatori che in caso di ammonizione rimediata nella supersfida contro i rossoneri saranno squalificati per il successivo impegno contro i salentini. Si tratta di Kim, che è l’unico a giocare da titolare, Ndombele, che partirà dalla panchina, e Osimhen, indisponibile. Occhio dunque al giallo in casa partenopea.