MotoGp, Zarco: “Soddisfatto, importante portare a casa 20 punti”

Dopo il secondo posto personale è stato tempo di dichiarazioni per Johann Zarco che ha sottolineato come il suo piazzamento non fosse scontato soprattutto dopo che ha dovuto rimontare. Il pilota francese ha aggiunto che portare 20 punti in cascina è stato un risultato importantissimo e che sarà importante nel futuro.

Queste le parole di Zarco: “Sono molto contento, era un tracciato su cui avevamo tanta aderenza sul bagnato. Quando avevo il pneumatico usurato ho perso un pò di tempo poi, a metà gara, ho avuto un’ottima sensazione ed ho guidato con il mio stile. I primi erano troppo lontani ma, poi con la caduta di Pecco, ho guadagnato la posizione. Per fortuna c’è stato l’ultimo giro altrimenti non sarei riuscito a recuperare questo secondo posto. Venti punti che porto a casa volentieri“.