Diffidati Napoli-Milan, i rossoneri a rischio squalifica in vista dell’Empoli

Il Milan, dopo la sosta per le Nazionali, è pronto a tornare in campo contro il Napoli nel match valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Si tratta di una partita estremamente importante per la compagine rossonera, che ha assolutamente bisogno di tornare al successo dopo tre sconfitte nelle ultime quattro partite per difendere il quarto posto in classifica. Gli uomini guidati da Stefano Pioli, però, dovranno anche fare attenzione ai cartellini gialli in vista del prossimo turno contro l’Empoli: nella lista dei diffidati rossonera figurano Pierre Kalulu, Simon Kjaer ed Ante Rebic che, in caso di ammonizione, sarebbero costretti a saltare l’incontro con i toscani.