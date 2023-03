Liverpool, Klopp: “Risultato molto deludente, abbiamo fatto sempre scelte sbagliate”

Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, al termine del match di Premier League 2022/2023 perso 1-0 sul campo del Bournemouth, ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi ai microfoni di BT Sport: “Risultato assolutamente deludente, non siamo mai stati in partita. Nel primo tempo hanno dominato gli avversari ed abbiamo fatto sempre le scelte sbagliate contro una squadra molto compatta. Loro hanno ottenuto ciò che volevamo, colpire in contropiede. Salah? In carriera ha fatto molti gol, può capitare di sbagliare un calcio di rigore è la vita”.