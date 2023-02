Diffidati Nantes-Juventus, i bianconeri a rischio squalifica in vista degli eventuali ottavi di finale

La Juventus, dopo l’amaro pareggio ottenuto nella gara di andata dell’Allianz Stadium, va a caccia della vittoria alla stadio della Beaujoire nel match contro il Nantes valvole per il ritorno degli spareggi di Europa League 2022/2023. Gli uomini guidati da Massimiliano Allegri hanno bisogno del successo per qualificarsi agli ottavi di finale, mentre una sconfitta li condannerebbe all’eliminazione. In vista dell’eventuale prossimo turno nella lista dei diffidati dei bianconeri figurano due calciatori, ovvero Danilo e Fabio Miretti, che però al momento è fermo ai box per infortunio. Per quanto riguarda la compagine francese, invece, Castelletto, Girotto e Mohamed, in caso di ammonizione, salterebbero l’eventuale prossimo impegno.