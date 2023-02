Cluj-Lazio, programma e telecronisti Sky e Dazn Conference League 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Sky e Dazn di Cluj-Lazio, match valido per il ritorno degli spareggi di Conference League 2022/2023. In Romania, dopo la vittoria risicata dell’andata in una partita in cui i biancocelesti hanno giocato quasi tutto l’incontro in inferiorità numerica, si difende l’1-0 con due risultati su tre per i ragazzi di Sarri. Chi avrà la meglio? Appuntamento alle ore 18.45 di giovedì 23 febbraio.

Cluj-Lazio sarà visibile su Sky Sport Football con la telecronaca di Maurizio Compagnoni e su Dazn con la telecronaca di Ricky Buscaglia e Marco Parolo.