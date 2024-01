Diffidati Monza-Inter, nerazzurri a rischio squalifica in vista della Fiorentina

I diffidati di Monza-Inter, ecco i nerazzurri a rischio squalifica in vista del successivo impegno di campionato contro la Fiorentina. Sono due i calciatori di Inzaghi nell’elenco dei diffidati, si tratta di Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu, i quali in caso di cartellino giallo non saranno fermati per la Supercoppa Italiana ma per la prossima partita di campionato, che con il rinvio del match contro l’Atalanta diviene la sfida contro la Fiorentina della ventiduesima giornata.