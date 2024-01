Sport in tv oggi sabato 13 gennaio: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di sabato 13 gennaio 2024. Un’altra grande giornata di sport a partire dagli sport invernali che ci terranno compagnia sin dalle prime ore del mattino, così come il tennis che invece parte nel corso della notte italiana dall’Australia con le finali dei tornei Atp e Wta. Si apre un nuovo turno di Serie A, ma il calcio è anche quello di Serie B, Serie C ed internazionale. Poi basket, pallavolo, gli Europei di pallanuoto e ciclismo su pista, più tanto altro ancora.