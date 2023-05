Diffidati Milan-Sampdoria, i rossoneri a rischio squalifica in vista della Juventus

Dopo la cocente eliminazione dalla Champions League, il Milan torna in campo per affrontare la già retrocessa Sampdoria nel match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Si tratta di una partita estremamente importante per i ragazzi di Stefano Pioli, che hanno bisogno di tornare a conquistare i tre punti per alimentare le proprie speranze di qualificazione alla prossima Champions League. Nel prossimo turno ci sarà lo scontro diretto con la Juventus e, per questo motivo, i rossoneri dovranno fare molta attenzione ai cartellini gialli: nella lista dei diffidati figurano Pierre Kalulu, Simon Kjaer, Tommaso Pobega ed Ante Rebic che, in caso di ammonizione, salterebbero la sfida contro i bianconeri.