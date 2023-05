Salernitana salva, Iervolino: “Complimenti a un gruppo di campioni dentro e fuori dal campo”

“Con tre partite ancora da giocare la Salernitana, e tutti i tifosi salernitani, possono festeggiare un’altra storica salvezza nella massima serie del campionato italiano di calcio. Sono felicissimo di questo gruppo di calciatori che ha dimostrato di essere Campione dentro e fuori dal Campo. A loro la nostra infinita gratitudine per il grande risultato raggiunto”. Così il patron della Salernitana, Danilo Iervolino, celebra in un post l’avvenuta salvezza della Salernitana, matematica dopo la sconfitta del Verona a Bergamo. “Un grazie di cuore – sottolinea – al nostro mister Sousa che ha saputo dare energia e fiducia ai nostri ragazzi, al nostro direttore De Sanctis per le sue straordinarie e coraggiose intuizioni, al nostro ad Maurizio Milan che con eleganza e caparbietà gestisce le attività della nostra società, a tutti i collaboratori, ed infine ai nostri Tifosi che sono l’orgoglio e la forza di questa squadra. Grazie a tutti, il sogno continua. Avanti Tutta!