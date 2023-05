Boxe, Alessio Lorusso vs Thomas Essomba oggi in tv: programma, orario e streaming Europeo gallo

Tutto pronto per l’incontro tra Alessio Lorusso e Thomas Essomba. L’italiano deve difendere la cintura europea dei pesi gallo nel main event della terza edizione di The Art of Fighting, la serata dedicata al mondo della boxe e del K1. La main card sabato sera inizierà alle 20:30 all’Arena di Monza. L’intera card principale sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, anche se dalle 19:30 sono in programma altri due match: Chessa contro El Ghouiyal e Moricca contro Delmestro. Ventuno le vittorie in carriera, a fronte di quattro sconfitte (l’ultima nel 2018) per Lorusso che cerca un altro importante capitolo della sua carriera. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale. Di seguito, il programma completo della serata di Monza.

SEGUI IL LIVE

Programma The Art of Fighting 20 maggio 2023 Alessio Lorusso – Thomas Essomba (Titolo Europeo pesi gallo)

Ore 19:30, Christian Chessa vs Aziz El Ghouial (6 round, pesi gallo)

Ore 20:00, Morgan Moricca vs Marco Delmestro (4 round, pesi superwelter)

Ore 20:30, Alessio Spahiu vs Enea Keci (6 round, pesi massimi) DIRETTA DAZN

Ore 21:30, Francesco Paparo vs Darwin El Badaouy (6 round, pesi leggeri) DIRETTA DAZN

Ore 22:00, Jonathan Kogasso vs Sergiu Sinigur (6 round, pesi cruiser) DIRETTA DAZN

Ore 22:30, Momo El Maghraby vs Franco De Mita (6 round, pesi supermedi) DIRETTA DAZN

Ore 23:00, Alessio Lorusso vs Thomas Essomba (12 round, Europeo pesi gallo) DIRETTA DAZN