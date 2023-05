Diffidati Milan-Lazio, i biancocelesti a rischio squalifica in vista del Lecce

Archiviato il successo contro il Sassuolo, la Lazio va a caccia di altri tre punti contro il Milan nel match del Giuseppe Meazza valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Si tratta di un vero e proprio match-point per i biancocelesti, che hanno l’occasione di blindare la zona Champions League. In vista della prossima partita contro il Lecce, la formazione guidata da Maurizio Sarri dovrà stare attenta ai cartellini gialli: nella lista dei diffidati figurano Matteo Cancellieri e Luis Alberto che, in caso di ammonizione, salterebbero la gara contro i giallorossi.