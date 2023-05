Sport in tv sabato 6 maggio: programma e orari di tutti gli eventi

Un’altra giornata di sport in tv quella di sabato 6 maggio. Di seguito il programma e il palinsesto per vivere gli eventi sportivi più importanti davanti allo schermo. Torna già in campo la Serie A per un altro turno verso la conclusione del suo campionato: big match fondamentali per la corsa all’Europa tra Milan-Lazio e Roma-Inter. Poi ancora calcio con Serie B e i campionati esteri. Da Miami lo spettacolo delle qualifiche del GP di Formula 1, mentre in Europa spazio al ciclismo con lo start del Giro D’Italia, al tennis con la finale femminile di Madrid e al golf con il terzo giro dell’Open d’Italia. Di seguito il palinsesto completo.