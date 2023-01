Nba: Banchero nominato rookie di Dicembre della Eastern Conference

L’ala degli Orlando Magic, Paolo Banchero, è stato nominato Rookie of the Month della Eastern Conference della NBA per dicembre 2022. Lo fa sapere la Nba con una nota ufficiale. “Banchero diventa il nono giocatore nella storia della franchigia ad essere nominato Rookie of the Month della lega, unendosi a Dennis Scott, Shaquille O’Neal (quattro volte), Anfernee Hardaway (due volte), Mike Miller (due volte), Victor Oladipo (due volte), Elfrid Payton, RJ Hampton e FranzWagner”. “Banchero (6’10”, 255, 12/11/02) ha giocato e iniziato 15 partite nel mese di dicembre, segnando una media di 19.1 ppg., 6.5 rpg., 4.1 assist. e 1.07 stlpg. in 33,5 min. Ha guidato tutti i debuttanti NBA nel punteggio e nei minuti giocati, mentre si è classificato secondo negli assist. Banchero ha segnato più di 20 punti in sette partite consecutive dal 5 al 18 dicembre, legando la serie più lunga di un debuttante nella storia della franchigia (O’Neal, 11-26 febbraio 1993)”.

“Selezionato nel primo round (primo assoluto) del Draft Nba 2022, Banchero ha giocato e iniziato in 30 partite in questa stagione con Orlando, segnando una media di 20.9 ppg., 6.7 rpg. e 3,9 apg. in 34,1 min. Si colloca tra tutti i leader Nba per punteggio (33°) e minuti giocati (36°). Banchero guida tutti i debuttanti Nba per punti fatti e minuti giocati, mentre si classifica anche tra i leader in rimbalzi (3°), assist (2°), percentuale FG (8°, .435), percentuale di tiri liberi (6°, .755), rubate (5°) e tiri bloccati (6 °). Ha segnato più di 20 punti 21 volte in questa stagione, la maggior parte di qualsiasi rookie Nba“.