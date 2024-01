Diffidati Lazio-Lecce: i biancocelesti a rischio squalifica in vista del Napoli

La Lazio sfida il Lecce con l’obiettivo di dare continuità alla vittoria in Coppa Italia sulla Roma. Un impegno delicato per i biancocelesti, incastonato tra il derby vinto e la Supercoppa Italiana, che vedrà la squadra di Maurizio Sarri scendere in campo contro l’Inter. La situazione diffidati però non riguarda la prima edizione con la formula delle final four della competizione nazionale. Eventuali squalifiche infatti saranno scontate in campionato e il prossimo turno prevede per la Lazio la sfida al Napoli. La squadra di Mazzarri non potrà fare affidamento su Cajuste e Kvaratskhelia, ammoniti da diffidati e quindi squalificati contro i biancocelesti. La situazione diffidati è delicata anche in casa Lazio. A parte Ciro Immobile (infortunato), i calciatori a rischio squalifica sono Luca Pellegrini, Zaccagni, Cataldi e Rovella.

DIFFIDATI LAZIO: Immobile, Pellegrini, Zaccagni, Cataldi e Rovella