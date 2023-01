Manchester United, Keane punge De Gea dopo la papera: “Sembrava avesse bevuto”

“Una cosa del genere non deve accadere mai. Onestamente, sembrava come se avesse bevuto prima della partita, o come se un giocatore di movimento si fosse messo al posto del portiere e non sapesse come fare. Da uno della sua esperienza non mi aspetto mai un errore simile”. Così Roy Keane, intervenuto ai microfoni di ITV a commentare l’errore di David De Gea in Manchester United-Everton di FA Cup che è costato il momentaneo pareggio di Coady. Un errore non decisivo, per fortuna dell’estremo difensore spagnolo, visto che i Red Devils si sono poi imposti per 3-1.