Inter, Skriniar ai media slovacchi: “Ho firmato con il PSG, ma non posso dire altro”

Incredibile quanto trapela in queste ore dalla Slovacchia e dall’intero mondo Inter. Milan Skriniar, infatti, avrebbe poco fa riferito ai media del suo Paese che il suo futuro sarà di sicuro al PSG, squadra con cui avrebbe già firmato un accordo. “Paris Saint-Germain? Si – ha riportato il difensore ex Sampdoria a futbolsfz.sk –, è tutto vero ciò che si dice in giro: ho firmato. Adesso, tuttavia, non posso aggiungere altro, i due club devono ancora raggiungere un patto”.