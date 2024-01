Sport in tv oggi lunedì 22 gennaio: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di lunedì 22 gennaio 2024. Inizia una nuova settimana all’insegna del grande sport e gli occhi sono puntati su Melbourne, dove proseguono gli Australian Open: oggi in campo Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e soprattutto Jasmine Paolini, opposta alla russa Kalinskaya. Spazio poi anche al calcio con Benevento-Casertana di Serie C e soprattutto alla Supercoppa Italiana con Inter-Napoli di scena a Riad. Si gioca però anche all’estero, in Liga, in Premier League e infine la Coppa d’Africa.