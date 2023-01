Diffidati Inter-Empoli, i nerazzurri a rischio squalifica in vista della Cremonese

L’Inter, dopo il trionfo in Supercoppa Italiana 2023 con il Milan, è pronta a proseguire la propria rincorsa anche in campionato nel match contro l’Empoli valevole per la diciannovesima giornata di Serie A 2022/2023. Un impegno non proibitivo per gli uomini di Simone Inzaghi, ma che va preso con le pinze poiché i toscani potrebbero rivelarsi più ostici del previsto. Inoltre Nicolò Barella, essendo nella lista dei diffidati, dovrà fare attenzione ai cartellini altrimenti rischierebbe di essere squalificato in vista della prossima partita contro la Cremonese. Il centrocampista è l’unico calciatore nerazzurro che figura nell’elenco dei diffidati.