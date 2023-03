Diffidati Empoli-Udinese, i bianconeri a rischio squalifica in vista del Milan

L’Udinese, reduce dal pareggio a reti bianche con l’Atalanta, vuole tornare al successo contro l’Empoli nel match dello stadio Carlo Castellani valevole per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. I ragazzi allenati da Andrea Sottil hanno intenzione di fare il colpaccio in trasferta per rilanciare le loro ambizioni in ottica top ten e chiudere quasi definitivamente il discorso salvezza. Nelle fila dei bianconeri figurano ben quattro calciatori nella lista dei diffidati: si tratta di Nehuen Perez, Destiny Udogie, Roberto Pereyra e Walace. Questi ultimi, in caso di ammonizione, sarebbero costretti a saltare il prossimo turno contro il Milan.