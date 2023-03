Salto con gli sci, Coppa del Mondo maschile 2022/2023: a Oslo la spunta Lanisek su Kraft e Geiger

Oggi è andata in scena la prova di salto con gli sci valida per la Coppa del Mondo maschile 2022/2023. A Oslo la spunta Lanisek su Kraft e Geiger. Lo sloveno chiude con 260.2 punti con 5.8 di vantaggio sull’austriaco e 6.7 sul tedesco. Grande equilibrio subito sotto al podio con 7 atleti racchiusi in 6 punti dalla 4ª alla 10ª posizione. Dopo tante ottime prove Kobayashi chiude solo sesto con 244.4 punti. Bresadola 50° ed eliminato nelle qualificazioni con il peggior salto di manche.

1. Lanisek 260.2

2. Kraft 254.4

3. Geiger 253.5

4. Granerud 248.0

5. Wellinger 247.1

6. Kobayashi 244.4

7. Sundal 243.7

8. Tande 241.9

9. Kubacki 241.6

10. Forfang 214.5