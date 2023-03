Serie C 2022/2023, il Gubbio acciuffa il Cesena in extremis. L’Imolese ribalta l’Olbia

Il Gubbio acciuffa l’1-1 in pieno recupero contro il Cesena nel match valevole per la trentunesima giornata del girone B del campionato di Serie C 2022/2023: alla rete realizzata da Jonathan Bumbu risponde il gol di Lorenzo Di Stefano. Successo esterno in rimonta anche per l’Imolese, che passa 2-1 sul campo dell’Olbia: le marcature di Filippo Faggi e Gianluca D’Auria ribaltano l’iniziale vantaggio siglato da Daniele Dessena. Il Montevarchi stende 1-0 la Torres, mentre la Recanatese mette a segno un colpo salvezza battendo 1-0 il Fiorenzuola.

GUBBIO-CESENA

La squadra umbra ha una grande occasione da rete dopo pochi secondi con Bulevardi, che però fallisce l’aggancio nel momento cruciale. Al 14′ ci prova Portanova con un colpo di testa, ma ben presto anche i bianconeri iniziano a carburare e, dopo una serie di numerosi errori sotto porta, passano in vantaggio alla mezz’ora grazie alla rete siglata da Jonathan Bumbu: il centrocampista controlla con il petto un cross di Adamo e deposita in fondo al sacco. Qualche minuto più tardi i padroni di casa colpiscono una clamorosa traversa con un’incornata di Vazquez su assist di Arena. Si va a riposo sul parziale di 0-1.

Nella ripresa il Cesena prova ad amministrare il minimo vantaggio facendo possesso palla e tentando di colpire al momento giusto. Il Gubbio, invece, rischia di regalare il secondo gol agli avversari con un incredibile errore di Redolfi, il quale è poi bravo a rifarsi sventando la minaccia. Adamo resta molto attivo creando diversi pericoli dalle parti di Di Gennaro, che riesce sempre a farsi trovare pronto. Nel finale i romagnoli resta in inferiorità numerica a causa del rosso diretto indirizzato a Ferrante, reo di aver sferrato un calcione a Portanova. Nonostante l’espulsione di Bontà ristabilisca l’equilibrio numerico, il Gubbio riesce comunque ad acciuffare l’1-1 in pieno recupero grazie alla marcatura di Lorenzo di Stefano.

OLBIA-IMOLESE

I padroni di casa, dopo aver rischiato grosso in ben due occasioni in avvio di partita, trovano il gol del vantaggio all’11’ con Daniele Dessena, bravo ad avventarsi su un pallone vagante e ad infilarlo alle spalle di Rossi. La formazione ospite tenta subito di reagire con un colpo di testa di Zanon, che però risulta impreciso. Nella compagine sarda il più pericoloso resta Daniele Ragatzu, che prova delle iniziative personali e fornisce ottimi assist ai compagni. Gli emiliani crescono con il passare dei minuti, ma sono costretti ad andare a riposo sotto di un gol.

Nella seconda frazione di gara l’Imolese torna in campo con il piglio giusto, tant’è che al 52′ agguanta il pareggio con Filippo Faggi che, sul cross di De Feo, interviene in scivolata ed infila alle spalle di Sposito. Neanche il tempo di riorganizzare le idee per l’Olbia, che i ragazzi allenati da Mauro Antonioli ribaltano completamente la gara grazie al neo-entrato Gianluca D’Auria, autore di una bellissima conclusione sotto la traversa. Negli ultimi minuti la formazione sarda si riversa nella metà campo degli ospiti per acciuffare il pareggio, ma l’Imolese si difende in maniera ordinata e porta a casa un’importante vittoria in ottica salvezza.