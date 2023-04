Diffidati Atalanta-Roma, i giallorossi a rischio squalifica in vista del Milan

Archiviata la qualificazione in semifinale di Europa League, la Roma vuole proseguire il suo momento positivo anche in campionato nel match del Gewiss Stadium contro l’Atalanta, valevole per la trentunesima giornata di Serie A 2022/2023. Una gara estremamente importante per gli uomini di Josè Mourinho, che vogliono restare tra le prime quattro del torneo, così da raggiungere la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. La prossima partita dei giallorossi sarà quella dello stadio Olimpico contro il Milan e, in vista di quella gara, c’è un solo giocatore che figura nella lista dei diffidati: Nemanja Matic, in caso di ammonizione, sarebbe costretto a saltare il confronto con i rossoneri.