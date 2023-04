Atalanta-Roma, Mourinho punge: “Tante squadre portano giocatori in panchina per fare casino”

“Dybala è utilizzabile. Se è venuto in panchina non sarà lì per fare casino, come tanti altri fanno di tante squadre, che vanno in panchina per fare casino”. Lo ha detto l’allenatore della Roma, José Mourinho, a Dazn prima del match contro l’Atalanta, parlando delle condizioni di Paulo Dybala, in panchina per un acciacco, attaccando al suo solito in questo modo le altre squadre e il comportamento dei loro giocatori.