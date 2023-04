Atalanta-Roma, programma e telecronisti Dazn Serie A 2022/2023

Il programma e i telecronisti su Dazn di Atalanta-Roma, match valido per la trentunesima giornata di Serie A 2022/2023. Al Gewiss Stadium snodo fondamentale per la corsa Champions, con i nerazzurri che vogliono riaprire il discorso e i giallorossi che vogliono rimanere tra le prime quattro in classifica. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 20.45 di lunedì 24 aprile.

Atalanta-Roma sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Stefano Borghi e Simone Tiribocchi.