Di Canio sul Napoli: “Difficile bissare la scorsa stagione, ma possono farlo”

Paolo Di Canio ha rilasciato una lunga intervista a Il Mattino parlando delle possibilità del Napoli di confermarsi campione d’Italia: “Ci sono i presupposti per provare a fare qualcosa che non è mai stato fatto nella storia del club: vincere due scudetti di fila, anche perché ci sono poche pretendenti. Però bissare a Napoli, con l’entusiasmo che è alle stelle e con una pressione impressionante, può essere ancora più complicato. La squadra però ha il dovere di provarci anche se non sarà facile”.

Su Rudi Garcia, ha poi proseguito: “Premetto che avrei nutrito dei dubbi su chiunque fosse arrivato. Dico solo che sono curioso di scoprirlo in corso d’opera. Arriva un allenatore che mi piace come approccio ed è bravo come tecnico, però abbiamo avuto un tecnico come Spalletti che viveva in modo maniacale il Napoli”.