PSG: Mbappé convocato contro il Tolosa

Kylian Mbappé torna ufficialmente tra le file del PSG dopo settimane di tensione tra il giocatore e la società. Il francese infatti sembrava non avere interesse nel rinnovare il contratto in scadenza nel 2024, decisione che lo aveva escluso dall’organizzazione interna della squadra parigina. Alcuni giorni fa però Mbappé è tornato in rosa, dopo diversi colloqui che hanno avuto esito positivo. Luis Enrique lo ha dunque convocato per la seconda partita di campionato contro il Tolosa, che si terrà domani sera alle 21 e sarà trasmessa da Sky Sport 258. Il tecnico commenta con queste parole le condizioni del calciatore: “Kylian è in forma, ha tanta voglia e ha lo spirito giusto. Sono felicissimo di avere a disposizione un giocatore di classe mondiale come lui”.