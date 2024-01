Cagliari-Torino, Juric: “Ambiente infuocato per Gigi Riva, dovremo essere al massimo”

“Tutte le partite sono difficili, in più Cagliari sarà un ambiente per la scomparsa di Gigi Riva: dovremo essere al massimo per fare risultato. Non ci saranno Djidji e Ilic, anche Soppy, Karamoh e Radonjic, che dice di avere il mal di schiena, non verranno convocati e ho 15-16 calciatori dai grandi valori umani: nelle ultime undici partite abbiamo ribaltato una situazione che sembrava compromessa, vogliamo continuare così”. Lo ha detto l’allenatore del Torino, Ivan Juric, in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Cagliari: “Questo campionato ci dice che ogni partita è complicata. Anche noi abbiamo vinto con Atalanta e Napoli e poi devi essere al massimo per prenderti un punto. Contro le big o contro le piccole ci sono le stesse difficoltà, i valori sono simili”. Sul mercato: “Ripeto sempre la stessa cosa, le entrate dipendono dalle uscite ed è inevitabile che qualcuno dovesse partire, andrebbe sostituito”.