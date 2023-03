Mondiale Under 20 2023, sorteggio rinviato: Indonesia non vuole la presenza di Israele

In alto mare l’organizzazione del Mondiale Under 20, in teoria al via tra poco meno di due mesi in Indonesia. Il sorteggio, inizialmente previsto per il 31 marzo, infatti non ci sarà ed è stato rinviato a data da destinarsi. Questo perché, fa sapere l’agenzia Reuter, l’Indonesia paese ospitante non gradisce la presenza di Israele. La FIFA si è vista costretta a spostare a data da destinarsi la cerimonia e a questo punto non è detto che non venga cambiata anche la sede del torneo.