Dal Portogallo: “Milan su Taremi, concorrenza dall’Arabia Saudita”

Il Milan si aggiunge alla corsa per Mehdi Taremi, attaccante del Porto e della nazionale iraniana, in scadenza di contratto a giugno del 2024. Lo scrive il giornale portoghese O Jogo. Non manca però la concorrenza: il club sta valutando in queste ore un’offerta dell’Al Hilal, che ha già ufficializzato l’acquisto di Ruben Neves. Si può chiudere già questa settimana, mentre il club rossonero rimane alla finestra. Taremi è reduce da una grande stagione, che l’ha visto realizzare 31 gol in 51 presenze, impreziosite da 14 assist.