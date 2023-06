Giochi Europei Cracovia 2023, tiro con l’arco: Bruno e Roner conquistano il bronzo nel compound

Italia sul podio del mixed team di compound al Plaszowianka Archery Park, sede delle gare di tiro con l’arco dei Giochi Europei di Cracovia 2023. La coppia composta da Marco Bruno ed Elisa Roner si è resa protagonista di un ottimo percorso interrotto in semifinale dalla sconfitta 156-154 con i danesi Mathias Fullerton e Tanja Gellenthien. Bene, poi, gli azzurri nella finale per la medaglia di bronzo: battuti i turchi Emircan Haney e Hazal Burun 153-152, la coppia tricolore chiude il torneo in terza posizione.