MotoGP GP Olanda Assen 2023, Bezzecchi: “Contento per il secondo posto, tifosi fantastici”

Marco Bezzecchi ha commentato a caldo il secondo posto conquistato nel GP di Olanda 2023, ottavo appuntamento del Mondiale di MotoGP: “Sono felice per questo risultato perché in partenza ho avuto un contatto con qualcuno. Dietro Binder non è stato un avversario facile, ma abbiamo lavorato nella miglior maniera possibile. I tifosi olandesi? Sono fantastici“. Il pilota azzurro della Ducati Mooney VR46 si è arreso solamente a Pecco Bagnaia, ma ha comunque ottenuto punti pesanti in ottica classifica generale.