Cremonese-Salernitana, Buonaiuto anticipa Bohinen: concesso rigore con il VAR

Episodio di moviola in Cremonese-Salernitana, con i padroni di casa in attacco: Buonaiuto anticipa Bohinen e poi è colpito dal suo avversario. L’arbitro inizialmente non ha assegnato calcio di rigore, poi il VAR ha cambiato la decisione del direttore di gara. Il rigore era netto, si trattava di chiaro ed evidente errore e, di conseguenza, è stato più che corretto chiamare l’arbitro al monitor. Il rigore è stato, dunque, assegnato e poi segnato allo stesso Buonaiuto, il quale ha portato la Cremonese sull’1-0.