Psg-Clermont: piovono fischi per Messi dai tifosi di casa

Non si conclude nel migliore dei modi l’avventura di Messi al Paris Saint Germain. Nell’ultima partita di campionato, la squadra della capitale sta giocando in casa contro il Clermont. I tifosi di casa non hanno pietà per il fuoriclasse argentino e hanno fischiato il suo nome nel momento della lettura della formazioni e lo stanno fischiando a ogni tocco di palla. Un brutto epilogo per un amore che non è mai sbocciato.